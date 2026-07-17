Confai Bergamo | preservare il suolo agricolo resta una priorità anche nella transizione energetica

Notizia in breve

Un’impresa associata ha espresso preoccupazioni riguardo alla costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo. La questione riguarda l’impatto sulla destinazione d’uso del suolo e la tutela delle aree coltivabili. La Confai Bergamo ribadisce che la conservazione del suolo agricolo resta una priorità, anche durante la transizione energetica. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sulle eventuali autorizzazioni in corso.