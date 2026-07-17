Confai Bergamo | preservare il suolo agricolo resta una priorità anche nella transizione energetica
Un’impresa associata ha espresso preoccupazioni riguardo alla costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo. La questione riguarda l’impatto sulla destinazione d’uso del suolo e la tutela delle aree coltivabili. La Confai Bergamo ribadisce che la conservazione del suolo agricolo resta una priorità, anche durante la transizione energetica. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sulle eventuali autorizzazioni in corso.
“Le preoccupazioni espresse da una nostra impresa associata in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo offrono l’occasione per una riflessione più ampia sulla necessità di conciliare gli obiettivi della transizione energetica con la tutela del patrimonio agricolo e produttivo del territorio”: con queste parole il presidente di Confai Bergamo, Pietro Cattaneo, interviene sul tema del consumo di suolo destinato a usi diversi dalla produzione primaria. Confai Bergamo ribadisce il proprio convinto sostegno allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ritenendo tuttavia importante che la loro diffusione avvenga attraverso soluzioni capaci di preservare, per quanto possibile, la funzione produttiva dei terreni agricoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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