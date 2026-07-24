Svolta clamorosa ad Amici 26 Alessio Sakara professore? L’indiscrezione

Ad Amici 26 si parla di una possibile novità: Alessio Sakara potrebbe entrare nel cast come nuovo insegnante. La produzione sta valutando di inserire uno spazio dedicato allo sport, e il nome dell’ex combattente di arti marziali miste circola come potenziale professore. Questa scelta potrebbe rappresentare un cambiamento nel percorso formativo degli allievi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Alessio Sakara potrebbe essere uno dei nuovi professori di Amici, con l’introduzione dello sport nella scuola. La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe riservare una novità destinata a cambiare il percorso degli allievi. Oltre alle tradizionali discipline del canto e del ballo, nella scuola potrebbe infatti fare il suo ingresso anche la boxe, con Alessio Sakara tra i protagonisti del nuovo progetto. Al momento si tratta di un’indiscrezione, ma l’ipotesi sta già facendo discutere gli appassionati del talent. Per il programma non sarebbe una prima assoluta: in passato, infatti, Maria De Filippi aveva già sperimentato l’introduzione di una disciplina sportiva all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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