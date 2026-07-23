La prossima edizione di Amici potrebbe includere la boxe tra le discipline proposte agli studenti. Si parla di Alessio Sakara come possibile insegnante o supervisore per questa disciplina, ma non ci sono conferme ufficiali. La notizia rimane non confermata e non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sui partecipanti o sui programmi.

La prossima edizione di Amici potrebbe introdurre la boxe tra le discipline della scuola. Alessio Sakara sarebbe il nome indicato per seguire gli allievi, ma l'indiscrezione non è ancora stata confermata. La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe avere una novità in più. Oltre al canto e al ballo, infatti, nella scuola farebbe il suo ingresso anche una disciplina sportiva, in particolare la boxe, con Alessio Sakara tra i possibili protagonisti del nuovo percorso. Si tratta di una formula già sperimentata in passato dal talent show, che ora sarebbe riproposta con un nuovo protagonista. Alessio Sakara ad Amici? La possibile novità per gli allievi Alessio Sakara, oltre a essere un volto noto della televisione e uno dei conduttori di Tu sì que vales, è conosciuto anche per la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Amici, la boxe entra nella scuola? L'indiscrezione su Alessio Sakara

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