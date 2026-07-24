suzuki music center parte il viaggio dei baby musicisti in trasferta a napoli

Notizia in breve

Oltre 60 bambini del Suzuki Music Center sono partiti da Bologna verso Napoli per partecipare alla terza Children’s Convention Suzuki. La trasferta segue una giornata dedicata ad Arturo Toscanini al teatro Comunale Nouveau di Bologna, che ha riscosso successo. I giovani musicisti portano con sé i loro strumenti per l’evento, che si svolge nella città campana. La convention si concentra sulle attività e le performance dei bambini coinvolti nel metodo Suzuki.