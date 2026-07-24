Suzuki Music Center parte il viaggio dei baby musicisti in trasferta a Napoli
Oltre 60 bambini del Suzuki Music Center sono partiti da Bologna verso Napoli per partecipare alla terza Children’s Convention Suzuki. La trasferta segue una giornata dedicata ad Arturo Toscanini al teatro Comunale Nouveau di Bologna, che ha riscosso successo. I giovani musicisti portano con sé i loro strumenti per l’evento, che si svolge nella città campana. La convention si concentra sulle attività e le performance dei bambini coinvolti nel metodo Suzuki.
Bologna, 24 luglio 2026 – Dopo il successo della giornata speciale dedicata ad Arturo Toscanini al teatro Comunale Nouveau di Bologna, più di 60 bambini del Suzuki Music Center con i loro piccoli strumenti si sono recati a Napoli alla terza Children’s Convention Suzuki. Un evento incredibile che porta nella città partenopea più di 600 bambini da tutta Italia con lezioni, concerti, conferenze. La scuola Suzuki Music Center, con sedi a Parma, Bologna e Verona usa l’omonimo metodo; chiamato della lingua madre, coinvolge i piccolissimi fin dai 3 anni assieme alle loro famiglie per crescere attraverso la musica. Ieri si sono esibiti nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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