È iniziata la rassegna musicale Amiata Music, che prevede dodici concerti con artisti internazionali, tra cui Joyce DiDonato, Fabio Biondi, Luca Micheletti, Alice Sara Ott e Laurence Kilsby. L’evento include anche esibizioni di giovani musicisti, offrendo loro una piattaforma di visibilità. La manifestazione si svolge in diverse location e si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Dodici concerti con artisti internazionali da Joyce DiDonato a Fabio Biondi e da Luca Micheletti a Alice Sara Ott e Laurence Kilsby. Ma anche tanti giovani musicisti. Sono le premesse su cui debutta il 25 luglio al Forum Bertarelli in località Poggi del Sasso, a Cinigiano poco più di 30 chilometri da Grosseto, l’Amiata Music il nuovo progetto della Fondazione Bertarelli che nato dall'evoluzione dell'Amiata Piano Festival vuole ampliare la propria visione artistica. Il festival (biglietti amiata.music.it) riunisce infatti artisti di spicco e talenti emergenti con un programma che fino al 10 ottobre presenta nuovi repertori, ensemble e prospettive artistiche. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Al via Amiata Music: «Una via di accesso ai giovani musicisti»

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