un esercito di baby musicisti sul palco in cinquecento tra il pubblico

Centinaia di allievi delle Scuole di musica Paganini si sono esibiti sul palco, mostrando il risultato di mesi di studio. L’evento ha coinvolto circa 500 persone tra pubblico e partecipanti.

Centinaia di allievi delle Scuole di musica Paganini sono saliti sabato sul palco per mostrare al pubblico il frutto di mesi di impegno, studio e passione: ad ascoltarli, oltre 500 persone. A raccontare la soddisfazione del momento che ha concluso un anno di lavoro è il direttore Fabio Poretti: "È stato molto più di un evento. Spesso si pensa che una scuola di musica abbia come unico obiettivo quello di offrire lezioni individuali. Certamente la formazione personalizzata è fondamentale: è il momento in cui l’insegnante segue l’allievo nel suo percorso tecnico e musicale, lo aiuta a superare le difficoltà e lo accompagna nella crescita artistica. Ma per noi questo non basta. Da sempre crediamo che il percorso formativo di un musicista, bambino o adulto, debba essere completato da esperienze collettive capaci di trasformare lo studio individuale in musica condivisa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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