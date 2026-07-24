Suri Cruise ha debuttato a teatro interpretando un ruolo in uno spettacolo di Shakespeare. Dopo l'esordio, è partita per una tournée europea. La sua presenza in scena e il viaggio internazionale segnano una nuova fase nella vita dell’adolescente, che fino a ora era stata principalmente sotto i riflettori per il suo rapporto con i genitori. La decisione di intraprendere questa strada artistica rappresenta un passo importante nella sua carriera.

C’è un momento, nella storia di ogni figlio d’arte, in cui il cognome smette di essere un’eredità e diventa una scelta. Per Suri Cruise quel momento sembra essere arrivato ora. Con l’annuncio di uno spettacolo teatrale che la vedrà protagonista. La figlia di Katie Holmes e di Tom Cruise sarà al centro della scena di Midsummer!. Rilettura contemporanea della commedia di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, firmata da Jeffrey Whitty e diretta da Kim Weild. Non è la prima volta che Suri si affaccia al mestiere che fa parte del suo Dna. Già voce fuori campo in due film diretti dalla madre, arriva a questo debutto teatrale forte di un percorso costruito con calma, lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Suri Cruise debutta a teatro con Shakespeare e parte per una tournée europea: ecco cosa sta succedendo nella vita della figlia di Katie Holmes e Tom Cruise

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Suri Cruise Makes Acting Debut in Shakespeare Play!

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