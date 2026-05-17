Negli ultimi giorni circolano voci su una possibile relazione tra Pamela Anderson e Tom Cruise. Si parla di un’interazione che avrebbe lasciato intendere una certa intesa tra i due attori, noti per le rispettive carriere di successo nel mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni si basano su testimonianze non confermate e su fotografie che li ritraggono in compagnia. Al momento, né Anderson né Cruise hanno commentato pubblicamente queste supposizioni.

Un'indiscrezione che s'intreccia con le ultime dichiarazioni di Pamela Anderson, che in queste settimane avrebbe confessato ad alcuni amici, come scrive Page Six, di essere pronta a fare di nuovo spazio all'amore dopo anni dedicati al lavoro e alla costruzione di un percorso diverso da quello del passato. Negli ultimi tempi, l'attrice ha infatti rilanciato la propria immagine a Hollywood, scegliendo ruoli lontani dall'etichetta di sex symbol che a lungo le è stata appiccicata addosso negli anni Novanta. Sulla presunta relazione, al momento, i diretti interessanti, non hanno fatto sapere niente e non hanno confermato o smentito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pamela Anderson avrebbe una relazione con Tom Cruise. Missione possibile?

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