Supplenze se inserisco la preferenza sintetica provincia rischio di ottenere una scuola molto lontana?

Durante un question time trasmesso il 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF, è stato discusso il rischio di scegliere la preferenza “provincia” nelle supplenze. Si è parlato delle possibili conseguenze di questa scelta, che potrebbe portare ad assegnazioni in scuole molto lontane dalla residenza. La discussione si è concentrata sulla procedura per la selezione delle 150 preferenze disponibili.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze docenti, così si compilerà la domanda: piattaforma presentata

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