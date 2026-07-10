Domanda 150 preferenze supplenze cosa cambia se si indica la scuola o comune distretto provincia

Nella compilazione della domanda per le 150 preferenze, gli aspiranti possono scegliere tra preferenze analitiche e preferenze sintetiche. La differenza riguarda l’ampiezza della richiesta e può incidere sull’esito dell’assegnazione. A spiegare il dettaglio è Sonia Cannas, durante una diretta su OSTv Le preferenze analitiche consentono di indicare una specifica istituzione scolastica. “La preferenza analitica riguarda una singola scuola”, spiega Sonia Cannas. Pertanto l’assegnazione della supplenza potrà verificarsi se l’algoritmo trova la combinazione scuola richiesta* – durata richiesta – posto disponibile. *nella domanda si indica l’istituto principale, il servizio di insegnamento vero e proprio potrebbe svolgersi anche in sede distaccata, anche in altro comune. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze docenti, così si compilerà la domanda: piattaforma presentata

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Docenti precari: dal 16 al 29 luglio la domanda delle 150 preferenze per supplenze e ruoloDal 16 al 29 luglio saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione della domanda delle 150 preferenze, destinata ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e nelle GPS di ... aetnanet.org

Domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio 2026. Supplenze, ruoli da GPS e conferma sostegno 2026/27. Avviso MinisteroAvviso del Ministero per la presentazione della domanda cosiddetta max 150 preferenze. 3 le sezioni possibili ... orizzontescuola.it