Supplenze 2026 27 i posti orario verranno creati ad agosto quindi la disponibilità è teorica e al buio

Per le supplenze 202627, i posti orario saranno disponibili solo ad agosto, rendendo la disponibilità teorica e incerta. Durante un question time trasmesso il 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF, è stato discusso l’avvio della procedura per la selezione di 150 preferenze.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze 202627, i posti orario verranno creati ad agosto quindi la disponibilità è teorica e al buio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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