Supplenze docenti 2026 27 non ci sono cattedre al 31 agosto accantonate per immissioni in ruolo tardive dai concorsi PNRR

Nessuna cattedra al 31 agosto è stata riservata per le immissioni in ruolo tardive dai concorsi PNRR. Durante un question time il 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con la presenza di una docente esperta, sono stati discussi i processi di assegnazione delle supplenze e le modalità di assunzione per l’anno scolastico 202627.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo Supplenze docenti 202627, non ci sono cattedre al 31 agosto accantonate per immissioni in ruolo tardive dai concorsi PNRR . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi Regionali Docenti 2026/2027: Come Entrare in Ruolo Anche da Idonei (Guida Completa)

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I docenti di ruolo possono accettare supplenze con orario intero al 30 giugno o al 31 agosto 2027I docenti di ruolo possono accettare supplenze a tempo pieno fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027.

Temi più discussi: chiedilo a effellecì, supplenze docenti 2026/2027: scelta delle 150 sedi e continuità su sostegno. Rivedi la diretta; Supplenze docenti 2026/27, il Ministero dell'Istruzione apre le funzioni per le 150 preferenze (Avviso); Docenti di ruolo, nella domanda supplenze 2026/27 devono indicare solo posti interi non spezzoni; Supplenze docenti 2026/27, domande dal 16 al 29 luglio. Al via le 150 preferenze, conferma sostegno e mini call veloce (NOTA).

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 2026/28, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. x.com

GPS docenti 2026/28: ecco le prime graduatorie [AGGIORNATO con Padova, Caltanissetta ed Enna]Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, valide per l'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it

Conferma della supplenza sul sostegno 2026/27: come compilare correttamente la domandaDal 16 luglio sarà possibile compilare, all’interno della domanda per le supplenze annuali, anche la sezione dedicata alla conferma dell’incarico sul sostegno prevista per l’anno scolastico 2026/2027. aetnanet.org