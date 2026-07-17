Supplenze docenti 2026 27 | posti orario ripescaggio cancellazione dalle GPS vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info
Il ministero ha aperto la pagina dedicata alle supplenze per l’anno scolastico 202627, dove sono disponibili dettagli su posti orario, ripescaggi e cancellazioni dalle graduatorie provinciali. La piattaforma fornisce anche informazioni sui vincoli per i docenti di ruolo e le modalità di presentazione delle domande, con un massimo di 150 preferenze. È possibile consultare tutte le procedure relative all’attribuzione delle supplenze e alle nomine per l’intera procedura.
Supplenze docenti per l'anno scolastico 2026727: la pagina del ministero con tutte le info utili sia per le presentazione della domanda delle max 150 preferenze, sia per l'attribuzione delle nomine. L'articolo Supplenze docenti 202627: posti orario, ripescaggio, cancellazione dalle GPS, vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze
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Docenti di ruolo, nella domanda supplenze 2026/27 devono indicare solo posti interi non spezzoni. https://www.orizzontescuola.it/docenti-di-ruolo-nella-domanda-supplenze-2026-27-devono-indicare-solo-posti-interi-non-spezzoni/ facebook
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