Supplenze docenti 2026 27 | posti orario ripescaggio cancellazione dalle GPS vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero ha aperto la pagina dedicata alle supplenze per l’anno scolastico 202627, dove sono disponibili dettagli su posti orario, ripescaggi e cancellazioni dalle graduatorie provinciali. La piattaforma fornisce anche informazioni sui vincoli per i docenti di ruolo e le modalità di presentazione delle domande, con un massimo di 150 preferenze. È possibile consultare tutte le procedure relative all’attribuzione delle supplenze e alle nomine per l’intera procedura.

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Supplenze docenti per l'anno scolastico 2026727: la pagina del ministero con tutte le info utili sia per le presentazione della domanda delle max 150 preferenze, sia per l'attribuzione delle nomine. L'articolo Supplenze docenti 202627: posti orario, ripescaggio, cancellazione dalle GPS, vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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