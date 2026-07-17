Supplenze docenti 2026 27 | posti orario ripescaggio cancellazione dalle GPS vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info

Notizia in breve

Il ministero ha aperto la pagina dedicata alle supplenze per l’anno scolastico 202627, dove sono disponibili dettagli su posti orario, ripescaggi e cancellazioni dalle graduatorie provinciali. La piattaforma fornisce anche informazioni sui vincoli per i docenti di ruolo e le modalità di presentazione delle domande, con un massimo di 150 preferenze. È possibile consultare tutte le procedure relative all’attribuzione delle supplenze e alle nomine per l’intera procedura.