Il fenomeno di Super El Niño, che si sta formando nell’Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe portare a un aumento dei prezzi del cibo fino al 2028. Secondo le stime, la spesa degli italiani potrebbe crescere del 15,8%. Questo evento climatico, che comporta un’onda di calore molto intensa, si tradurrà in ripercussioni sui costi alimentari e sulle condizioni meteorologiche. Le conseguenze si preannunciano a lungo termine, influenzando i prezzi e le disponibilità nei supermercati.

Super El Niño, l’enorme bolla di calore che si sta formando nel cuore dell’ Oceano Pacifico equatoriale, può sembrare un fenomeno molto lontano. Purtroppo invece avrà ripercussioni dirette sulle nostre temperature quotidiane e sui prezzi nei nostri supermercati. I dati raccolti dai principali analisti di meteorologia convergono verso un’unica indicazione. El Niño di quest’anno sarà più caldo di quello dello scorso anno, e sconteremo i suoi effetti fino al 2028. Cos’è El Niño. La dolcezza della lingua spagnola ce lo fa immaginare come un bambino irrequieto ma assomiglia di più a un fanciullo dormiente. Non è un tornado, né una bolla d’acqua calda, ma un temporanea situazione di bonaccia nel cuore del Pacifico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Super El Niño, prezzi del cibo su fino al 2028: la spesa degli italiani rischia un +15,8%

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A Super El Niño Is Forming in the Pacific

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