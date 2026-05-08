L’Italia rischia un’estate con temperature record e fenomeni estremi. Secondo gli esperti non ci sono quasi più dubbi sul fatto che El Niño non solo sia tornato, ma che si presenterà nello scenario peggiore, ovvero il “Super El Niño“. Le temperature inizieranno a salire già tra maggio e giugno, ma l’accelerazione avverrà in particolar modo a luglio e agosto, con anomalie di +1,5+2 °C. Valori eccezionali che si rispecchiano anche nei mari, con una temperatura marina superiore ai +2 °C per tre mesi consecutivi. Previsioni meteo dell’estate 2026 Gli esperti dispongono di un modello previsionale basato proprio su El Niño, che mostra l’andamento delle anomalie termiche del mare nelle principali aree globali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Previsioni meteo estate 2026, col super El Niño luglio e agosto più caldi del solito: fino a 2 gradi in più

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