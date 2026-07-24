Summerville all’Al Hilal ora è ufficiale | niente Roma per l’olandese! Le cifre monstre dell’operazione
Summerville è stato ufficialmente trasferito all’Al Hilal, lasciando perdere ogni possibilità di approdare alla Roma. La società araba ha annunciato l’acquisto dell’olandese, confermando così l’operazione con cifre molto alte. La firma è arrivata dopo settimane di trattative, e l’accordo prevede un trasferimento a titolo definitivo. L’Al Hilal si è assicurata un attaccante di livello internazionale, rafforzando il proprio reparto offensivo.
Summerville all’Al Hilal, l’olandese è ufficialmente un nuovo giocatore del club arabo. Niente futuro alla Roma. L’ Al-Hilal continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista sul mercato internazionale piazzando un colpo di primissimo livello per il proprio reparto offensivo. Il consiglio di amministrazione dell’ Al-Hilal, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del trequartista ed esterno offensivo olandese Crysencio Summerville. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal West Ham United e ha sottoscritto un contratto di quattro anni che lo legherà alla società saudita per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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