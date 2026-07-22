Roma niente da fare per Summerville | va all' Al Hilal Gasp valuta le alternative

Da sportmediaset.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Summerville ha scelto di trasferirsi all'Al Hilal, lasciando la Roma. Il club giallorosso ha rinunciato definitivamente al giocatore dopo un tentativo di ultima ora di Gasperini. L’esterno olandese ha deciso di accettare l’offerta saudita, mettendo fine alla trattativa. La Roma ora valuta altre opzioni per il ruolo.

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La Roma rinuncia definitivamente a Crysencio Summerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gian Piero Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il club saudita, allenato dall'ex Inter Simone Inzaghi, verserà nelle casse del West Ham circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus. Nelle prossime ore verrano limati gli ultimi dettagli dell'accordo in attesa di visite mediche e ufficialità., Con la fumata nera per Summerville, il piano B è ora rappresentato da Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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