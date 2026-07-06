Sandro Tonali si trasferisce ufficialmente al Tottenham da Newcastle per 116 milioni di euro. L’accordo è stato annunciato dagli Spurs e rappresenta una delle operazioni più costose nel mercato dei trasferimenti di questa stagione. L’ex obiettivo della Juventus lascia così il club inglese per approdare alla squadra londinese. La cifra dell’operazione e il comunicato ufficiale sono stati resi noti dalle parti coinvolte.

di Luca Fioretti Sandro Tonali al Tottenham, operazione da 116 milioni di euro col Newcastle per l’ex obiettivo della Juventus. Il futuro di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano si tinge ufficialmente di bianco. Sandro Tonali vestirà la maglia del Tottenham, lasciando definitivamente il Newcastle al termine di una lunga trattativa di mercato. Gli Spurs hanno trovato l’intesa totale per il trasferimento del regista a fronte di un investimento colossale, pari a 116 milioni di euro bonus inclusi. Una somma strabiliante che certifica il valore internazionale del ragazzo. Sulle sue tracce c’era stata anche la Juve negli scorsi mesi ma a queste condizioni il colpo è sempre stato impossibile per le finanze del club bianconero, costretto ad assistere da spettatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali al Tottenham, ora è anche ufficiale: le cifre dell’operazione e il comunicato degli Spurs

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