di Stefano Marchetti Nella scena più iconica di ’Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, John Travolta e Uma Thurman ballano sulle note di ’You never can tell’ di Chuck Berry. E proprio a lui, leggendario padre del rock’n’roll, che quest’anno compirebbe cento anni, sarà idealmente dedicata la 26ª edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ‘50, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia (Ancona). Concerti con protagonisti internazionali, lezioni di ballo, vintage market, dopofestival alla Rotonda a Mare danno vita a ’the hottest rockin’ holiday on Earth’, ovvero la festa più rock’n’roll di tutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sull’onda del rock’n’roll. Tra musica e cultura dell’America anni ’50

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