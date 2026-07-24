Sull’onda del rock’n’roll Tra musica e cultura dell’America anni ’50

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Stefano Marchetti Nella scena più iconica di ’Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, John Travolta e Uma Thurman ballano sulle note di ’You never can tell’ di Chuck Berry. E proprio a lui, leggendario padre del rock’n’roll, che quest’anno compirebbe cento anni, sarà idealmente dedicata la 26ª edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ‘50, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia (Ancona). Concerti con protagonisti internazionali, lezioni di ballo, vintage market, dopofestival alla Rotonda a Mare danno vita a ’the hottest rockin’ holiday on Earth’, ovvero la festa più rock’n’roll di tutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sull8217onda del rock8217n8217roll tra musica e cultura dell8217america anni 821750
© Quotidiano.net - Sull’onda del rock’n’roll. Tra musica e cultura dell’America anni ’50
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Señor Diablo Nuestros Impuestos & Adicto al Rock And Roll en el Centro Cultural Calzada.

Video Señor Diablo Nuestros Impuestos & Adicto al Rock And Roll en el Centro Cultural Calzada.

Notizie e thread social correlati

Un tuffo negli anni '50 e '60 tra rock 'n' roll, vespe e stile vintage: scatta la rassegna dello SwingDal 17 giugno all’8 luglio, ogni mercoledì sera, via Giorgio Regnoli si trasforma in un palcoscenico all’aperto con la rassegna Regnoli in Swing.

A Nole arriva il Rokkarolla Fest: una giornata tra musica rock'n'roll, auto storiche e viniliA Nole si terrà il Rokkarolla Fest, una giornata dedicata alla musica rock'n'roll, alle auto storiche e ai vinili.

Temi più discussi: Sull’onda del rock’n’roll. Tra musica e cultura dell’America anni ’50; Canzoni per una società fragile. Al Tittoni le stelle dell’underground. Vintage Violence di scena a Desio; Dal folk alla digitalizzazione: cinquant’anni di Paléo; L’intervista – I Rolling Stones raccontano il nuovo album Foreign Tongues ad Apple – Video.

sull onda del rockSull’onda del rock’n’roll. Tra musica e cultura dell’America anni ’50di Stefano Marchetti Nella scena più iconica di ’Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, John Travolta e Uma Thurman ballano sulle ... quotidiano.net

Giornata mondiale del rock: perché si celebra il 13 luglioIl 13 luglio 1985 si tenne un concerto senza precedenti. Organizzato dai musicisti Bob Geldof e Midge Ure, il Live Aid aveva uno scopo benefico: raccogliere fondi per combattere la carestia che stava ... curiosandosimpara.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web