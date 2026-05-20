A Nole arriva il Rokkarolla Fest | una giornata tra musica rock' n' roll auto storiche e vinili

A Nole si terrà il Rokkarolla Fest, una giornata dedicata alla musica rock'n'roll, alle auto storiche e ai vinili. L'evento si svolge nel territorio della provincia di Torino e offre un programma che coinvolge appassionati di musica e veicoli d'epoca. Durante la giornata, saranno presenti esibizioni musicali dal vivo, esposizioni di auto d'epoca e bancarelle di vinili. La manifestazione si propone di valorizzare l'atmosfera degli anni passati attraverso diverse attività e intrattenimento.

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