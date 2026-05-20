A Nole arriva il Rokkarolla Fest | una giornata tra musica rock' n' roll auto storiche e vinili

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nole si terrà il Rokkarolla Fest, una giornata dedicata alla musica rock'n'roll, alle auto storiche e ai vinili. L'evento si svolge nel territorio della provincia di Torino e offre un programma che coinvolge appassionati di musica e veicoli d'epoca. Durante la giornata, saranno presenti esibizioni musicali dal vivo, esposizioni di auto d'epoca e bancarelle di vinili. La manifestazione si propone di valorizzare l'atmosfera degli anni passati attraverso diverse attività e intrattenimento.

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Il panorama degli eventi musicali in provincia di Torino si arricchisce con un appuntamento interamente incentrato sulle sonorità e sull'immaginario degli anni passati. Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 16:00, gli spazi del Nole Forum a Nole ospiteranno la prima edizione del Rokkarolla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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