Un tuffo negli anni ' 50 e ' 60 tra rock ' n' roll vespe e stile vintage | scatta la rassegna dello Swing

Dal 17 giugno all’8 luglio, ogni mercoledì sera, via Giorgio Regnoli si trasforma in un palcoscenico all’aperto con la rassegna Regnoli in Swing. La manifestazione propone un tuffo negli anni '50 e '60, con musica rock 'n' roll, vespe e stile vintage. La strada, dedicata all’arte, all’artigianato e al buon vivere, torna a essere luogo di festa e intrattenimento estivo. Quattro appuntamenti in totale, con un’atmosfera che richiama il passato.

C'era una volta una via che sapeva fare festa. E quest'estate, via Giorgio Regnoli ci riprova: dal 17 giugno all'8 luglio, ogni mercoledì sera la strada dedicata all'arte, all'artigianato e al buon vivere si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con Regnoli in Swing, quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Then And Now: CCR – The Shocking Evolution of a Rock Legend!

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