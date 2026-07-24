In attesa di trovare il Sacro Graal, cioè una mitica “sintesi” ardua persino per Hegel, il cosiddetto Campo largo si appresta a un ennesimo psicodramma parlamentare sui soldi per la difesa. Come ha anticipato Ruggiero Montenegro sul Foglio, il 5 agosto ci saranno le comunicazioni di Giancarlo Giorgetti (con votazioni finali) sulle clausole di salvaguardia nazionale, cioè, tra l’altro, sui soldi da prevedere per la spesa per la difesa. Com‘è noto, su questo tema il partito unico Pd-M5s-Avs è diviso. Elly Schlein è favorevole a spendere per la difesa purché sia coordinata a livello europeo e «non per il riarmo nazionale», un modo un po’ alla Alberto Tomba, nel senso del più grande slalomista italiano, per eludere la realtà: come la metti la metti, i denari vanno presi dal bilancio nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sul ponte sventola un altro psicodramma Conte-Schlein sulla difesa

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