I riformisti del Pd hanno espresso dubbi sulla proposta di ridurre le risorse alla difesa, affermando che questa scelta non penalizzerebbe i servizi sociali, la sanità e l’istruzione. La posizione contrasta con quella di Schlein e Conte, che sostengono un aumento della spesa militare. La discussione riguarda il bilancio statale e la priorità tra difesa e welfare, con i riformisti che chiedono di mantenere i fondi per i servizi sociali.

Armi e difesa a scapito dei servizi sociali, dell’istruzione e della sanità? La linea demagogica di Giuseppe Conte, di facile presa sull’elettorato dal ragionamento basico secondo cui la pace si fa senza armarsi, non piace ai riformisti del Pd che prendono carta e penna e chiedono alla segretaria Schlein di non adeguarsi agli infantilismi grillini, ma di fare politica seriamente. E la difesa, per mezzo Pd, è un tema serio, da non affrontare con battutine populiste. A firmare la presa di posizione sono 13 esponenti dell’area riformista dem: Alfredo Bazoli, Nicola Carè, Graziano Delrio, Piero Fassino, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Roberto Montanari, Simona Malpezzi, Virginio Merola, Lia Quartapelle, Filippo Sensi, Walter Verini e Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Armi, i riformisti del Pd sfidano Schlein e Conte: “La difesa non penalizza sanità e welfare”

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