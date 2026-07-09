Il Partito Democratico si oppone alle spese per la difesa europea, con l’eccezione di alcuni membri come Elly Schlein e Peppe Provenzano. La maggioranza del partito si schiera contro l’aumento dei fondi destinati alla difesa. La posizione della leader del partito e del responsabile Esteri si distingue dal resto della compagine. Nessun commento pubblico da parte di Schlein sulla questione della difesa.

Non è vero che il Partito democratico sia spaccato sulle spese per la difesa europea. Nella sua larga maggioranza il Pd è per il no. È contraria Elly Schlein, è contrario il responsabile Esteri Peppe Provenzano. Sintetizza Arturo Scotto, esponente vicino alla leader del partito: «Per noi la priorità è il sette per cento di spesa sanitaria pro capite, come in Europa; per loro il cinque per cento in armi voluto da Trump». La retorica del burro contro i cannoni: antica linea pacifista del tempo perduto, quando tutto era più semplice. Posizione facile, popolare, demagogica. Gli italiani non vogliono sentire parlare di armamenti, tecnologie, droni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il silenzio di Schlein sulla difesa, e l’allineamento con il populismo di Conte

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Il 25 luglio al Teatro Parenti si vedrà chi non ci sta. Quartapelle, Picierno, Madia: i revisionisti che Schlein vorrebbe ridurre al silenzio o confinare nel ruolo di comparse. C'è ancora un domani oltre il recinto del tripartito Pd-M5S-Avs?. - X x.com

Solo io trovo interessante il fatto che si incontrino solo ora, per la prima volta, per discutere il programma? reddit

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