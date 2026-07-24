Oltre mille persone si sono radunate nella chiesa di Sant’Andrea a Suisio per i funerali di Alice Ferrari, l’11enne morta annegata in una piscina durante una vacanza a Sestri Levante. La cerimonia si è svolta con grande partecipazione, con molti presenti che hanno espresso il loro cordoglio. La chiesa era piena di familiari, amici e conoscenti, tutti uniti nel ricordo della ragazza.

Più di mille persone si sono ritrovate per salutare Alice Ferrari, l’11enne di Suisio morta annegata in piscina durante una vacanza a Sestri Levante. Nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea più di mille persone si sono ritrovate in occasione dei funerali. Erano presenti in vicinanza alla famiglia anche il sindaco di Suisio, Edoardo Bertuetti, e quello di Sestri, Francesco Solinas. Durante le esequie Alice è stata ricordata dalle maestre della scuola media di Calusco e dalla scuderia Centro equestre dell’Isola di Bergamo, dove la bambina stava muovendo i primi passi verso un futuro brillante nell’equitazione. Proprio in ricordo della sua passione per i cavalli, nella piccola bara bianca ricoperta di fiori è stata lasciata una treccia fatta con i crini dei cinque destrieri che l’hanno accompagnata nello sport. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Suisio, oltre mille persone ai funerali di Alice Ferrari: il commosso addio all'11enne

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