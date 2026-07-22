La salma di Alice Ferrari, l’undicenne morta nella piscina di Sestri Levante, è stata autorizzata dalla Procura di Genova a tornare a Suisio. Venerdì si terranno i funerali della bambina. La salma è stata trasferita dalla Liguria alla sua città natale, dove si svolgeranno le esequie. La famiglia ha confermato la data della cerimonia, senza ulteriori dettagli.

È arrivato il nulla osta della Procura di Genova e ora Alice Ferrari può finalmente tornare a casa. I funerali della bambina di 11 anni di Suisio, morta giovedì scorso all'ospedale Gaslini dopo il drammatico incidente avvenuto nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante, saranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo. La salma arriverà direttamente dalla Liguria poco prima della cerimonia e non sarà allestita la camera ardente.Per la giornata delle esequie il Comune di Suisio ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto e raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia Ferrari. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Alice Ferrari, la salma torna a Suisio: venerdì i funerali dell'11enne morta nella piscina di Sestri Levante

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