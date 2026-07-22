Suisio (Bergamo), 22 luglio 2026 – Saranno celebrati venerdì pomeriggio 24 luglio nella chiesa parrocchiale di Suisio i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta la notte tra venerdì e sabato scorsi al Gaslini di Genova dopo essere stata soccorsa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, mercoledì pomeriggio, nella quale era rimasta incastrata sott'acqua con i capelli nel bocchettone della piscina. Il feretro arriverà direttamente in chiesa alle 15 e non è prevista la camera ardente. Il Comune di Suisio haproclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì. BERGAMOFISSATI PER VENERDI' A SUISIO I FUNERALI DI ALICE FERRARI LA RAGAZZINA DI 11 ANNI ANNEGATA NELLA PISCINA DEI BAGNI SEGESTA A SESTRI LEVANTEFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Lutto cittadino . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Si terranno venerdì 24 luglio i funerali di Alice Ferrari, annegata nella piscina a Sestri Levante: a Suisio sarà lutto cittadino

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