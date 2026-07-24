A Suisio, più di trecento persone hanno partecipato ai funerali di Alice Ferrari, 11 anni, deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. La giovane è morta nel pomeriggio del 24 luglio 2026. La famiglia ha organizzato la funzione, che ha visto la presenza di amici e conoscenti. Nessuna dichiarazione è stata resa durante l'evento.

Suisio (Bergamo), 24 luglio 2026 – Oltre trecento persone hanno affollato la chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Suisio per dare l’ultimo saluto ad Alice Ferrari. La piccola, di appena 11 anni, è morta la notte tra venerdì e sabato scorsi al Gaslini di Genova dopo essere stata soccorsa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, mercoledì pomeriggio. Il funerale. La commozione è fortissima. La bara bianca è arrivata in chiesa sovrastata da rose bianche e rosa. All'interno anche una treccia fatta dalla coda di cinque cavalli, perché Alice era una grande appassionata di equitazione. Ad accogliere il feretro i compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Suisio dà l’ultimo saluto ad Alice Ferrari, morta a 11 anni dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina

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