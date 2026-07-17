E' morta Alice la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina
Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta sott'acqua in una piscina. È stata portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico di Genova, dove è morta poco dopo. La Direzione Sanitaria dell'ospedale ha confermato il decesso. L'incidente è avvenuto a causa di un bocchettone della piscina che ha risucchiato la bambina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o cause specifiche dell'incidente.
"La Direzione Sanitaria dell'Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l'ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott'acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo". Lo scrive in una nota l'ospedale pediatrico Gaslini, comunicando il decesso dell'undicenne rimasta intrappolata per i capelli dal bocchettone della piscina dello stabilimento balneare "Segesta" di Sestri Levante, in provincia di Genova. "I genitori - aggiunge l'ospedale -, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina
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