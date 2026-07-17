E' morta Alice la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta sott'acqua in una piscina. È stata portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico di Genova, dove è morta poco dopo. La Direzione Sanitaria dell'ospedale ha confermato il decesso. L'incidente è avvenuto a causa di un bocchettone della piscina che ha risucchiato la bambina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o cause specifiche dell'incidente.