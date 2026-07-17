È morta Alice la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata trattenuta sott'acqua in una piscina. La Direzione Sanitaria dell'ospedale pediatrico ha confermato il decesso, avvenuto dopo il ricovero in condizioni disperate. La bambina era stata risucchiata dal bocchettone della piscina e trasportata d'urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause dell'incidente.

"La Direzione Sanitaria dell'Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l'ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott'acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo". Lo scrive in una nota l'ospedale pediatrico Gaslini, comunicando il decesso dell'undicenne rimasta intrappolata per i capelli dal bocchettone della piscina dello stabilimento balneare "Segesta" di Sestri Levante, in provincia di Genova. "I genitori - aggiunge l'ospedale -, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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