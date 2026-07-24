Suini di Cinta Senese trasferiti a Pianosa l’idea arca di Noè per salvarli dalla peste
In Toscana, alcuni suini di razza Cinta Senese sono stati trasferiti sull’isola di Pianosa per proteggerli dalla peste suina africana. La decisione è stata presa per evitare l’estinzione della razza, che sta subendo numerosi abbattimenti a causa dei contagi, con centinaia di esemplari uccisi. Tuttavia, tecnici e ambientalisti hanno espresso preoccupazioni riguardo al rischio che questa operazione possa influire sulla biodiversità dell’isola.
Si moltiplicano i casi di contagi in Toscana, centinaia di esemplari soppressi e ora la razza rischia di sparire. Ma tecnici e ambientalisti si oppongono: "Rischio per la biodiversità". 🔗 Leggi su Repubblica.it
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