per la peste suina a rischio estinzione il maialino di cinta senese

Il consorzio di tutela della Cinta Senese Dop ha segnalato che il Maialino di Cinta Senese è a rischio estinzione a causa della diffusione della peste suina africana. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi abbattimenti di capi per contenere il contagio. La malattia ha portato a una riduzione significativa della popolazione di questa razza, che rischia di scomparire se non si interviene.

Maialino di Cinta Senese a rischio estinzione a causa della Peste suina africana. A dare l’allarme è lo stesso consorzio di tutela della Cinta Senese Dop dopo i primi abbattimenti di capi avvenuti nei giorni scorsi. Il primo focolaio in un allevamento toscano è stato individuato a Comano, in provincia di Massa-Carrara, mentre nei giorni scorsi due suini rinvenuti morti in un allevamento di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, sono risultati positivi al virus. Nei giorni scorsi sono stati abbattuti 300 capi circa il 10% di un patrimonio che è di circa 3mila capi in tutto. Il maialino di Cinta Senese è allevato soprattutto allo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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