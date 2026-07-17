Il Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP ha segnalato la presenza di casi di peste suina africana in allevamenti toscani. La scoperta ha fatto scattare l’allarme sulla produzione locale di questo pregiato salume. La malattia, che ha già colpito altri allevamenti, rappresenta un rischio diretto per la sostenibilità della filiera. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui territori specifici interessati.

A lanciare l’allarme è il Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP, dopo i recenti casi di positività riscontrati anche negli allevamenti suini della regione. Il primo focolaio in un allevamento toscano è stato individuato a Comano, in provincia di Massa-Carrara, mentre nei giorni scorsi due suini rinvenuti morti in un allevamento di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, sono risultati positivi al virus. Una situazione che conferma l’avanzamento dell’emergenza e rende sempre più concreto il pericolo per gli allevamenti di Cinta Senese. La Peste Suina Africana non è trasmissibile all’uomo, ma colpisce i suini domestici e i cinghiali e, in caso di focolaio, può comportare l’adozione di misure sanitarie particolarmente severe, fino all’abbattimento di tutti gli animali presenti nell’allevamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Peste suina africana in Toscana: a rischio la produzione di Cinta Senese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PESTE SUINA: CASI TRIPLICATI TRA MASSA LUCCA E PISTOIA, AGRICOLTORI PRONTI A NUOVE PROTESTE

Notizie e thread social correlati

Peste suina africana, allarme per la Cinta Senese Dop: “Rischiamo di perdere un patrimonio unico della Toscana”La peste suina africana si sta diffondendo in Toscana, mettendo a rischio la produzione della Cinta Senese Dop.

Per la peste suina a rischio estinzione il Maialino di Cinta SeneseIl consorzio di tutela della Cinta Senese Dop ha segnalato che il Maialino di Cinta Senese è a rischio estinzione a causa della diffusione della...

Temi più discussi: Peste suina, 7 casi. Scatta il piano con i Comuni; Peste suina africana, allarme tra gli allevatori: Servono ristori e una filiera locale; Peste suina, primo caso nel Pistoiese. Il rischio c’è ed è alto.

Peste suina africana, allarme Consorzio 'Cinta Senese rischia di sparire'. 'Dal 2024 chiediamo di costituire nucleo di riproduttori in un luogo isolato e protetto' #ANSA x.com

Peste suina africana, Consorzio Cinta Senese: 'La razza rischia di sparire'La peste suina africana rappresenta una minaccia diretta e devastante per la sopravvivenza della Cinta Senese, una razza suina autoctona allevata prevalentemente nel territorio toscano. Il presidente ... it.blastingnews.com

Peste suina africana, allarme per la Cinta Senese Dop: Rischiamo di perdere un patrimonio unico della ToscanaIl Consorzio di tutela dopo i primi casi negli allevamenti toscani: Gli allevatori hanno fatto la loro parte, ma servono interventi urgenti sul territorio. Ogni azienda va considerata un presidio da ... lanazione.it