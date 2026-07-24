L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio assistito, diventando la terza regione italiana a farlo. La normativa prevede una procedura per l’aiuto medico alla morte volontaria. Per accedere, la persona deve essere in grado di prendere decisioni consapevoli, avere una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili e essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La legge stabilisce i requisiti e le condizioni per l’accesso al percorso.

Per accedere al suicidio assistito sono necessarie quattro condizioni: la persona che lo richiede deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, avere una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, ed essere tenuta in vita da «trattamenti di sostegno vitale». «La norma approvata in Emilia-Romagna permetterà di dare piena ed effettiva applicazione alla sentenza Cappato-Antoniani della Corte Costituzionale, che ha legalizzato in Italia il cosiddetto “aiuto al suicidio” a determinate condizioni», continuano Gallo e Cappato. «Nel nostro Paese, infatti, il suicidio assistito è già legale in virtù delle sentenze 2422019 e successive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Suicidio assistito, l'Emilia Romagna è la terza regione italiana ad avere approvato una legge che garantisce una procedura per «l'aiuto medico alla morte volontaria»

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Suicidio assistito, approvata la legge anche in Emilia-Romagna

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