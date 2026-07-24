Suicidio assistito l' Emilia Romagna è la terza regione italiana ad avere approvato una legge che garantisce una procedura per l' aiuto medico alla morte volontaria
L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio assistito, diventando la terza regione italiana a farlo. La normativa prevede una procedura per l’aiuto medico alla morte volontaria. Per accedere, la persona deve essere in grado di prendere decisioni consapevoli, avere una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili e essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La legge stabilisce i requisiti e le condizioni per l’accesso al percorso.
Per accedere al suicidio assistito sono necessarie quattro condizioni: la persona che lo richiede deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, avere una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, ed essere tenuta in vita da «trattamenti di sostegno vitale». «La norma approvata in Emilia-Romagna permetterà di dare piena ed effettiva applicazione alla sentenza Cappato-Antoniani della Corte Costituzionale, che ha legalizzato in Italia il cosiddetto “aiuto al suicidio” a determinate condizioni», continuano Gallo e Cappato. «Nel nostro Paese, infatti, il suicidio assistito è già legale in virtù delle sentenze 2422019 e successive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Suicidio assistito, approvata la legge anche in Emilia-Romagna
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