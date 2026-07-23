L’Emilia-Romagna ha approvato una legge sul suicidio assistito

Il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge che disciplina il suicidio assistito. La decisione è stata presa con i voti della maggioranza di centrosinistra. La legge stabilisce le modalità e le condizioni per l’accesso a questa procedura nella regione. La normativa riguarda specificamente la regolamentazione del suicidio assistito e non si riferisce ad altre pratiche o a disposizioni generali.

Il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la legge per regolamentare il suicidio assistito nella regione, con i voti della maggioranza di centrosinistra. È la terza regione dopo Toscana e Sardegna a farlo. Con suicidio assistito, o morte assistita, si intende la procedura con cui ci si autosomministra un farmaco letale, a determinate condizioni. In Italia è legale dal 2019 grazie a una sentenza della Corte costituzionale, ma non è mai stata approvata una legge nazionale che regoli tempi e modi per accedere al suicidio assistito (nonostante numerose sollecitazioni della Corte al parlamento). Alcune regioni hanno quindi approvato leggi regionali per farlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Suicidio assistito, approvata la legge anche in Emilia-Romagna

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