Su ogni fatto propaganda tra due curve accanite E l’elettore non capisce

In Italia, la propaganda politica si svolge spesso tra due schieramenti opposti, con un forte richiamo alle emozioni e alla pancia degli elettori. La strategia mira a ottenere consensi rapidi, sfruttando l’apatia e la diffidenza della popolazione. La comunicazione si concentra sulla creazione di reazioni emotive, piuttosto che sulla condivisione di contenuti informativi o approfonditi. Questa dinamica rende difficile per gli elettori comprendere appieno le posizioni politiche, poiché prevale una comunicazione spesso polarizzata e volta a suscitare reazioni immediate.

ITALIA. Tutto è piegato all’ottenimento rapido del consenso, e data l’apatia e la diffidenza degli elettori, è necessario alzare la voce, suscitare emozioni forti, fare ricorso alla pancia. Nel turbinio ogni giorno più stressato della politica italiana, c’è un convitato che in teoria dovrebbe essere protagonista, ma di fatto è vittima: l’elettore normale, che cerca smarrito di interpretare un mare di polemiche, proclami roboanti, e soprattutto tanta propaganda. Partiti e leaders lo strattonano e lo blandiscono, parlando in nome suo. Nel dibattito domina la strumentalizzazione. Si rincorre la cronaca. Due miliardi per pochi centesimi di risparmio sulle accise e spiccioli per il mondo della non autosufficienza di anziani e invalidi che secondo 30 associazioni potrebbe costare un miliardo l’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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#sicurezza #forzedellordine Le manifestazioni sono un diritto democratico, ma chi le trasforma in violenza va perseguito senza esitazioni. Possibile poi, che ogni fatto di cronaca per una certa politica sia solo occasione di propaganda?Aspettiamo e rispettiamo x.com