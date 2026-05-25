Urne aperte fino alle 15 a Cividale ha già votato quasi un elettore su due

Notizia in breve

A Cividale, quasi un elettore su due ha già votato, con le urne aperte fino alle 15. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative, i seggi sono ancora aperti per poche ore. I cittadini si sono recati alle urne per esprimere le preferenze, mentre i seggi rimangono aperti in attesa della chiusura prevista nel pomeriggio. Le operazioni di voto proseguono nelle diverse località della regione.