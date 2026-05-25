Urne aperte fino alle 15 a Cividale ha già votato quasi un elettore su due
A Cividale, quasi un elettore su due ha già votato, con le urne aperte fino alle 15. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative, i seggi sono ancora aperti per poche ore. I cittadini si sono recati alle urne per esprimere le preferenze, mentre i seggi rimangono aperti in attesa della chiusura prevista nel pomeriggio. Le operazioni di voto proseguono nelle diverse località della regione.
Seggi aperti ancora per poche ore nei Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al voto per le elezioni amministrative. Dopo la prima giornata elettorale, alle 23 di domenica 24 maggio, l’affluenza complessiva negli 11 Comuni della regione interessati dalla consultazione si è attestata al 39 per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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