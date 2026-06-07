Elezioni a Lecco | alle 23 ha votato un elettore su due

Da leccotoday.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23, nel ballottaggio a Lecco, il 47,95% degli aventi diritto ha votato. Si tratta di una percentuale molto simile a quella del primo turno, che aveva registrato il 47,76%. Finora, circa un elettore su due si è recato alle urne. La partecipazione si è mantenuta stabile rispetto a due settimane fa, senza variazioni significative. Le operazioni di voto si sono concluse senza particolari intoppi.

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Terzo e ultimo aggiornamento della domenica per il ballottaggio a Lecco: alle ore 23 ha votato il 47,95%, in linea con il 47,76% fatto registrare due settimane fa al primo turno.Con il 55,83% è la sezione numero 29 (Scuola Primaria Cesare Battisti di viale Montegrappa) ad avere portato finora il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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