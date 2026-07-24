I due calciatori sono stati assolti in appello dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. I giudici hanno deciso che la ragazza avrebbe potuto opporsi alla violenza. La vicenda riguarda una giovane statunitense di 22 anni, che aveva accusato i calciatori di averla violentata. La sentenza si è basata sulla valutazione della possibilità di consenso e sulla condotta della ragazza.

Una sentenza incentrata sulla questione delicata del consenso quella che assolve in appello i calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una ragazza statunitense, all’epoca ventiduenne. Siamo nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022, a Milano, fuori al locale "Gattopardo". La ragazza, all’alba, accetta il passaggio che le viene offerto da Lucarelli, Apolloni e altri tre amici. Il gruppo si reca a casa di Lucarelli dove, in un clima caratterizzato da un "linguaggio volgare e sessualmente esplicito" e da un’atmosfera che i giudici nelle motivazioni definiscono "goliardica",... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stupro, i due calciatori assolti. I giudici: la ragazza poteva opporsi

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Assolti i calciatori Federico Apolloni e Mattia Lucarelli

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