Assolti i due atleti accusati di stupro il pianto della schermitrice | Ho lottato per la giustizia sono orgogliosa di me
Due atleti accusati di stupro sono stati assolti in tribunale, mentre la schermitrice coinvolta ha espresso emozioni intense al termine del processo. La giovane, ormai maggiorenne, ha raccontato di aver lottato per ottenere giustizia e di essere orgogliosa di sé stessa. La vicenda si è protratta per quasi tre anni, durante i quali la ragazza ha attraversato momenti difficili. La sentenza di primo grado ha stabilito l’assoluzione degli imputati, chiudendo così il procedimento giudiziario.
Siena, 19 maggio 2026 – Fernanda Herrera ci mette la faccia. E’ maggiorenne, ormai. Soprattutto in questi (quasi) tre anni necessari per arrivare alla sentenza di primo grado su quanto lei aveva denunciato, un presunto stupro di gruppo, ha sofferto. Pianto. Si è disperata. “La scherma, lo sport, è stato importante”, sussurra dopo il pianto a dirotto in aula e, subito dopo, all’esterno del tribunale. Dove ha ribadito: “ Continuerò a lottare per la giustizia, non mi fermo”. https:www.lanazione.itvideoviolenza-sulla-schermitrice-le-parole-di-fernanda-herrera-dopo-lassoluzione-dei-due-ragazzi-accusati-di-stupro-tav73m5x La madre: “Una decisione devastante”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Assolti gli atleti accusati di stupro. Farò di tutto per avere giustizia.
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