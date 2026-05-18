Stupro di gruppo su campionessa minorenne assolti i due schermidori italiani

Due schermidori italiani sono stati assolti dall’accusa di aver partecipato a un episodio di violenza su una minorenne, coinvolgendo una campionessa nel contesto di un procedimento giudiziario. La procura di Siena aveva richiesto condanne a cinque anni e quattro mesi per entrambi, ma il tribunale ha deciso diversamente. Le udienze si sono concluse con questa sentenza, che ha determinato la fine del processo senza condanne nei confronti degli imputati.

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