Stupro di gruppo su campionessa minorenne assolti i due schermidori italiani

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due schermidori italiani sono stati assolti dall’accusa di aver partecipato a un episodio di violenza su una minorenne, coinvolgendo una campionessa nel contesto di un procedimento giudiziario. La procura di Siena aveva richiesto condanne a cinque anni e quattro mesi per entrambi, ma il tribunale ha deciso diversamente. Le udienze si sono concluse con questa sentenza, che ha determinato la fine del processo senza condanne nei confronti degli imputati.

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"Assolti perché il fatto non sussiste". È la sentenza pronunciata stamani dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, Andrea Grandinetti, nei confronti di due giovani schermitori italiani imputati, Lapo Jacopo Pucci, Emanuele Nardella, con rito abbreviato, per violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, la schermitrice messicana di origine uzbeka, 17enne ai tempi del presunto stupro di gruppo. I fatti contestati risalirebbero alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme, in provincia di Siena, e al quale partecipavano delegazioni di diverse federazioni sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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