Stuart Fails to Save the Universe di HBO Max è uno spin-off che funziona, per idee, situazioni e cast. Il mondo di The Big Bang Theory è ancora vivo anche senza Leonard e Sheldon. Idee. A volte bastano quelle, a volte non serve altro. Come dite? Non è facile averle? Probabile, ma di certo ce ne sono in Stuart Fails to Save the Universe, l'atteso nuovo spin-off di The Big Bang Theory che finalmente arriva su HBO Max con un episodio a settimana. Se infatti il precedente Young Sheldon si concentrava sul personaggio simbolo della serie madre, portandoci nel suo mondo giovanile, qui l'intuizione è duplice: da una parte concentrarsi su uno dei comprimari come lo Stuart Bloom di Kevin Sussman, dall'altra di cambiare totalmente approccio e virare verso una commedia di stampa fantascientifico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Stuart Fails to Save the Universe, recensione: una lezione su come usare il multiverso

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Stuart Fails to Save the Universe: Comedy that breaks the rules (and the multiverse)

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Cosa ne pensi di Stuart Fails to Save the Universe? L'universo di Big Bang Theory si sta espandendo troppo? reddit

Sheldon sarà un poco invidioso. In occasione dell'arrivo di STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE (dal 24 Luglio su HBOMax IT), e in concomitanza col SDCC, ecco che il primo episodio della serie viene adattato in un vero e proprio fumetto DC Comics, co x.com

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