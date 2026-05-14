Stuart Fails To Save The Universe

Stuart Bloom, proprietario di un negozio di fumetti, si trova coinvolto in un incidente che ha portato alla distruzione di un dispositivo sviluppato da Sheldon e Leonard. L'evento ha provocato un collasso a livello multiversale, mettendo in pericolo l'esistenza di più realtà parallele. Dopo il danno, Stuart deve cercare di rimettere in sesto la situazione e limitare le conseguenze di quanto accaduto, mentre le autorità e gli altri coinvolti cercano di capire come intervenire.

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Il proprietario di un negozio di fumetti, Stuart Bloom, deve ristabilire la realtà dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, causando accidentalmente un Armageddon del multiverso. In questa missione viene aiutato dalla sua fidanzata Denise, dall’amico geologo Bert e dal. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stuart Fails to Save the Universe Season 1 Teaser Sullo stesso argomento Leggi anche: Stuart Fails to Save the Universe: Il Multiverso Nerd sta arrivando! Stuart Fails To Save The Universe: Ecco il primo teaser trailerStuart Fails To Save The Universe è prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Temi più discussi: Stuart Fails to Save the Universe, un trailer per lo spin-off di The Big Bang Theory; Stuart Fails to Save the Universe: Il primo trailer dello spin-off di The Big Bang Theory è follia pura; Stuart Fails to Save the Universe: il teaser della commedia HBO Max; Lo spin-off di The Big Bang Theory arriva a luglio. #HBOMax ha svelato il teaser ufficiale della serie comedy Max Original #STUARTFAILSTOSAVETHEUNIVERSE . La serie, composta da dieci episodi, debutta venerdì #24luglio in esclusiva su HBO Max, con un nuovo episodio ogni venerdì. youtu.be/-1CWnsy x.com Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, non è affatto come ce lo aspettavamoIl primissimo teaser della serie (che arriverà a luglio su Hbo Max) ci mostra una svolta inedita… e catastrofica ... wired.it Stuart Fails To Save The Universe, dal 24 luglio su HBO MaxStuart Fails To Save The Universe è la nuova comedy sci-fi che espande l’universo di The Big Bang Theory, con protagonista Stuart Bloom. tvserial.it