A sette anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di The Big Bang Theory - in Italia era il 24 giugno 2019 - l'universo creato da Chuck Lorre e Bill Prady è pronto ad allargarsi col primo spin-off ufficiale della fortunata sitcom, Stuart Fails to Save the Universe, incentrato sul personaggio di Stuart Bloom, il proprietario e gestore del Comic Center di Pasadena, il negozio di fumetti frequentato da Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper. Stuart, dopo aver distrutto un dispositivo creato proprio da Sheldon e Leonard e causato un Armageddon del multiverso, dovrà darsi da fare per salvare l'universo, aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert Kibbler e dal fisico Barry Kripke, già visti e apprezzati nella serie originale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stuart Fails to Save the Universe, lo spin-off di The Big Bang Theory al via su HBO Max

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Stuart Fails to Save the Universe: NEW Footage From The Big Bang Theory Spinoff

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Lo spin-off di ‘The Big Bang Theory’: ‘Stuart Fails To Save The Universe’ rivela I primi scorci nel trailerHBO Max ha diffuso il trailer di ‘Stuart Fails To Save The Universe’, spin-off di ‘The Big Bang Theory’.

Temi più discussi: Tutti i personaggi di The Big Bang Theory da ricordare prima del nuovo spin-off; Spin-off di Big Bang Theory, i creatori di 'Stuart Fails to Save the Universe'; Stuart fails to save the universe, azione e multiverso nello spinoff di The Big Bang Theory; Stuart Fails to Save the Universe, l'universo di The Big Bang Theory si espande... fino all'Apocalisse.

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Sheldon sarà un poco invidioso. In occasione dell'arrivo di STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE (dal 24 Luglio su HBOMax IT), e in concomitanza col SDCC, ecco che il primo episodio della serie viene adattato in un vero e proprio fumetto DC Comics, co x.com

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