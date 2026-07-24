Al liceo Monti di Cesena è stato esposto uno striscione con la scritta “Italia agli italiani”. La preside della scuola, Maria Silvia Arcuti, sarà trasferita e si sposterà in Puglia per assumere la guida di un istituto tecnico. La decisione del trasferimento è stata comunicata ufficialmente e sarà effettiva nei prossimi mesi.

La preside della scuola dello striscione “Italia agli italiani” sarà trasferita. Maria Silvia Arcuti ha scelto di tornare nella sua regione, in Puglia, per dirigere un istituto tecnico. Lascia così il liceo classico Monti di Cesena. Non c’entra la vicenda dello striscione, ma una richiesta effettuata per ritornare nella sua regione. Si sarebbe liberato un posto aggiuntivo per i trasferimenti interregionali e avrebbe colto l’occasione. Dal 1° settembre siederà dietro la nuova cattedra. La preside Maria Silvia Arcuti è stata trasferita Maria Silvia Arcuti, preside del liceo classico Monti di Cesena, ha lasciato la presidenza dopo due anni per trasferirsi all’ITET Alighieri, un istituto tecnico di Cerignola, in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Striscione "Italia agli italiani" al liceo Monti di Cesena, preside Maria Silvia Arcuti trasferita a Cerignola

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