Cesena, 15 luglio 2026 – “Voglio subito chiarire che l'affermazione "l'Italia agli italiani" non solo non ha nulla di censurabile ma è senz'altro condivisibile poiché ricomprende tutti i cittadini del nostro Paese”. È chiaro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo alla Camera sugli esiti dell’ispezione dell’Ufficio scolastico regionale al liceo Monti. L’indagine è partita dopo le decisioni del consiglio di classe del liceo sulla condotta di due studenti che hanno esposto uno striscione con la scritta, come detto, “l’Italia agli italiani”. "È una frase, fra l'altro, più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l'attuale Governo – specifica il ministro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Caso striscione al liceo Monti di Cesena, Valditara: “Scrivere l’Italia agli italiani è condivisibile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli studenti di Cesena, Italia agli italiani a Montecitorio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ispezione a scuola per lo striscione «L’Italia agli italiani», Valditara difende gli studenti di Cesena: «Frase condivisibile»

Leggi anche: Valditara: “Scrivere l'Italia agli italiani è condivisibile”

Temi più discussi: Dibattito con la giunta alla Festa dell'Unità, il sindaco sullo striscione: Il riferimento a Carducci e Mazzini è patetico; La lode? Non me l’aspettavo. Ora le vacanze, poi Giurisprudenza; Valditara su striscione Cesena: 'Italia agli italiani' è affermazione condivisibile -.

Al Liceo Monti di Cesena arrivano gli ispettori del Ministero dell’Istruzione per fare luce sulla sanzione del 6 in condotta e della tesina riparatoria per lo striscione Italia agli italiani. Un’ottima notizia per una scuola pubblica libera da condizionamenti politici x.com

Caso striscione al liceo Monti di Cesena, Valditara: Scrivere l’Italia agli italiani è condivisibileIl ministro dell’Istruzione risponde alla Camera: È una frase più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l'attuale Governo. Abbiamo emanato una circolare che invita a stimolare lo sp ... ilrestodelcarlino.it

Il caso dello striscione Italia agli italiani al liceo di Cesena, Valditara: Frase condivisibileCosì il ministro dell'Istruzione e del Merito nel corso del Question Time alla Camera, risponde a un'interrogazione sugli esiti di un'ispezione dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna ne ... rainews.it