Liceo classico se ne va la preside | Maria Silvia Arcuti torna in Puglia A giugno il caso dello striscione L’Italia agli italiani

La preside del liceo classico di Cesena lascia l’incarico e torna in Puglia. A giugno si era verificato il caso di uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani”. La dirigente, in carica da diversi anni, ha annunciato il suo addio senza specificare i motivi. La scuola, fondata nel 1860, si prepara a un nuovo dirigente. La decisione è stata comunicata ai docenti e agli studenti nei giorni scorsi.

Cesena, 24 luglio 2026 – Cambio al vertice per il liceo classico ’Monti’ di Cesena, scuola superiore più antica in provincia, fondata nel 1860. Maria Silvia Arcuti lascia la presidenza dopo due anni scolastici per trasferirsi all’Itet Alighieri istituto tecnico di Cerignola, provincia di Foggia, in Puglia, sua regione d’origine, decorrenza dal 1° settembre. La disposizione è pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia. È stata una sua richiesta. Essendo sopravvenuta una disponibilità aggiuntiva, è stato incrementato di una unità il contingente di disponibilità per i trasferimenti interregionali in ingresso e si è proceduto all’accoglimento di un’ulteriore istanza di mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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