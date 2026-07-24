Stretta sulla sicurezza nelle piscine Tre indagati per la morte del bimbo
La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport del ministro Abodi, che introduce nuove norme sulla sicurezza delle piscine. La misura riguarda controlli più severi e obblighi specifici per le strutture acquatiche private e pubbliche. La decisione segue il decesso di un bambino, per il quale sono state aperte tre indagini. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alla sicurezza degli impianti.
È stato dato dalla Camera il via libera bipartisan, con 244 voti favorevoli, per l’emendamento al decreto Sport del ministro Andrea Abodi che prevede una stretta sulla sicurezza delle piscine. Verrà applicato uno stop per gli impianti con bocchettoni non a norma che coinvolgerà piscine pubbliche e private aperte al pubblico e a uso collettivo, con un fondo stanziato di circa 5 milioni di euro per il pubblico.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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