stretta sulla sicurezza nelle piscine tre indagati per la morte del bimbo

Notizia in breve

La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport del ministro Abodi, che introduce nuove norme sulla sicurezza delle piscine. La misura riguarda controlli più severi e obblighi specifici per le strutture acquatiche private e pubbliche. La decisione segue il decesso di un bambino, per il quale sono state aperte tre indagini. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alla sicurezza degli impianti.