Alice stretta sulla sicurezza | Piscine chiuse se bocchettoni non a norma
Tra il 2024 e il 2025 sono stati registrati 37 decessi in piscine, con più della metà delle vittime sotto i 14 anni. Alice ha annunciato che le piscine saranno chiuse se i bocchettoni non saranno conformi alle norme di sicurezza. La questione riguarda il rispetto delle normative sui dispositivi di immissione dell’acqua, in particolare i bocchettoni.
Trentasette decessi in piscina. Otre la metà delle vittime con meno di 14 anni. Sono i dati registrati dall’Istituto Superiore di Sanità tra il 2024 e il 2025. Dopo le ultime tragedie, compresa quella della piccola Alice Ferrari, potrebbero cambiare le regole sulla sicurezza in Italia. A pochi giorni dalla morte dell’undicenne di Suisio, rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, arriva una proposta di emendamento bipartisan al decreto Sport che prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma. Il testo, già presentato dalla commissione Cultura della Camera con il sostegno di tutti i gruppi parlamentari, sarà votato in giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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