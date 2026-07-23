Alice stretta sulla sicurezza | Piscine chiuse se bocchettoni non a norma

Notizia in breve

Tra il 2024 e il 2025 sono stati registrati 37 decessi in piscine, con più della metà delle vittime sotto i 14 anni. Alice ha annunciato che le piscine saranno chiuse se i bocchettoni non saranno conformi alle norme di sicurezza. La questione riguarda il rispetto delle normative sui dispositivi di immissione dell’acqua, in particolare i bocchettoni.