Roma, 23 luglio 2026 - Arriva – dopo i casi di cronaca che si sono inanellati nelle ultime settimane – la stretta sulla sicurezza delle piscine. L’Aula della Camera ha dato il via libera all’emendamento al decreto sport. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo: i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione - dai bocchettoni alle griglie di fondo - dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Con l'emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piscine, arriva la stretta sulla sicurezza. Stop agli impianti con bocchettoni non a norma

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